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Злоумышленники активно пытаются вовлекать подростков и молодых людей в схемы дропперов, обещая им "легкий заработок" за "простую работу", сообщили в пресс-службе МВД России.

Тему затронули в рамках специального проекта "Код из СМС", который РИА Новости реализует совместно с МВД и МИД России. Его цель – предупреждение мошенничества и разоблачение киберпреступников, работающих под иностранным влиянием.

В министерстве отметили, что дропперы предоставляют мошенникам свои банковские счета, карты и другие платежные инструменты для перемещения преступных доходов. Эта схема превратилась в один из заметных элементов современной криминальной инфраструктуры.

Злоумышленники привлекают подростков к выполнению, на первый взгляд, безобидных технических поручений, обещая за это вознаграждение. При этом все основные риски и ответственность фактически перекладываются на самих несовершеннолетних.

В МВД подчеркнули, что незнание принципов работы подобных схем не освобождает от ответственности. В ведомстве призвали соблюдать простое правило: не передавать третьим лицам банковские карты, доступ к счетам и аккаунтам, а также не соглашаться принимать чужие деньги для дальнейшего перевода за вознаграждение.

Ранее россиянам посоветовали пересмотреть настройки конфиденциальности в социальных сетях и принять дополнительные меры для защиты учетных записей от мошенников. В полиции рекомендуют не публиковать в открытом доступе личные сведения, в том числе дату рождения, домашний адрес и фотографии документов. Кроме того, правоохранители призывают не подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям при использовании банковских приложений, портала "Госуслуги" и других важных сервисов.

