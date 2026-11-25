Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Почти 70 вагонов метро в Москве прошли капитальный ремонт с начала этого года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

По данным ведомства, работы велись на двух площадках вагоноремонтного комплекса. Вагоны серии "Номерной" и их модификации ремонтируют в "Выхино", составы "Русич" – в "Братеево", которое входит в крупнейший в Европе комплекс по ремонту вагонов метро.

В Дептрансе уточнили, что в ходе капитального ремонта оборудование снимают, а изношенные узлы и агрегаты меняют или восстанавливают. Кроме того, обновляют салоны: ставят новые сиденья и обшивку, меняют освещение и напольное покрытие. В кабинах машинистов модернизируют пульты управления и заменяют элементы, которые нельзя отремонтировать.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, специализированная техника помогает обслуживать оборудование на крыше, включая системы кондиционирования, а современные колесотокарные станки повышают плавность хода.

Надежность подвижного состава обеспечивается за счет 23 электродепо и вагоноремонтного комплекса. Каждый день там обслуживают почти 7 тысяч вагонов, а пассажиры метро совершают около 8 миллионов поездок в сутки, подчеркнул Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в столичном метро в 2026 году обновили более 81 тысячи квадратных метров сводов и восстановили облицовку на 23 станциях. Рекордсменами по объему работ стали станции "Новокосино" и "Свиблово" – там привели в порядок более 8,5 и 8,3 тысячи квадратных метров покрытий соответственно. Программу масштабного обновления продолжается еще на 13 станциях.

Помимо того, в Мастерской керамики Центра реставрации изготовили более 465 квадратных метров новой плитки для станций "Кропоткинская", "Лубянка", "Библиотека имени Ленина" и "Смоленская". На "Кропоткинской" и "Лубянке" уложили около 300 квадратных метров новой облицовки, а на "Смоленской" продолжают реставрацию путевых стен.