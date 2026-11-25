Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский зоопарк разместил у себя двух лебедей-шипунов Машу и Ваню, которых привезли из парка "Усадьба Трубецких". Птицы осваиваются на месте, где проведут холодный сезон под наблюдением специалистов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что, хотя водоемы зоопарка остаются незамерзающими круглый год, для пернатых предусмотрели отдельные теплые помещения. До наступления весны орнитологи будут регулярно проверять здоровье лебедей и обеспечивать им усиленное питание. Зимой в рацион птиц входят комбикорм, зерно, свежие овощи и витаминно-минеральные добавки.

Раньше Маша и Ваня проводили холодное время года в питомнике. С 2024 года по инициативе совета депутатов муниципального округа Хамовники для зимовки их стали привозить в Московский зоопарк.

В России этот вид гнездится в Причерноморье, Прикаспии, на юге Приуралья, в Западной Сибири и Забайкалье. Часть популяции остается на местах круглый год, другие птицы отправляются на зимовку к Черному и Каспийскому морям, в Средиземноморье, к побережью Персидского залива или в Западную Европу.

Шипуны относятся к самым крупным представителям семейства: масса взрослой птицы может составлять от 7 до 15 килограммов, длина тела вместе с шеей – около 160 сантиметров, а размах крыльев – 240 сантиметров.

От других лебедей этот вид отличает более массивная шея. На воде птицы обычно изгибают ее в форме буквы S, а иногда приподнимают и немного раскрывают крылья, напоминая парус. Свое название шипуны получили из-за характерного громкого шипения, которым самцы защищают территорию.

Эти птицы обычно образуют пары на всю жизнь. На небольших водоемах они держатся обособленно, а на крупных акваториях с обильной кормовой базой могут собираться в группы и устраивать колониальные гнездовья. Для гнездования шипуны выбирают заросшие тростником и другой водной растительностью берега, стараясь держаться подальше от жилья.

Ранее в Центре реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке начали готовить летучих мышей к зимней спячке. Для них оборудовали два холодильника с температурой от 3 до 4 градусов тепла и высокой влажностью. Во время зимовки специалисты регулярно взвешивают животных и при необходимости выводят их из спячки, чтобы восстановить вес.

