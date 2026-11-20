Фото: MAX/"Парк "Роев ручей"

Манул Борис из красноярского парка "Роев ручей", откармливаясь к зиме, впервые за всю историю наблюдений преодолел отметку в 7 килограммов. Об этом сообщил РИА Новости представитель парка Олег Чипура.

На плановом взвешивании вес манула составил 7 килограммов 50 граммов.

"Манул, можно сказать, подошел к зиме в идеальной форме, но зажировка все еще продолжается", – сказал Чипура.

Нынешняя зажировка началась 1 сентября и проходит под контролем специалистов. В 2025 году Борис подошел к зиме с весом почти 6,4 килограмма, а в 2026 году уже превысил этот результат, поправившись до 6,5 килограмма.

Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В красноярский парк "Роев ручей" он переехал в августе 2025 года.

Ранее стало известно, что и манул Тимофей из Московского зоопарка набрал свыше 2 килограммов на зажировке и стал весить около 6 килограммов. Его зажировка также началась в сентябре.

Сотрудники зоосада дают ему по 250–300 граммов корма в день. В декабре и январе вес животного достигнет пика – порядка 7 килограммов.

