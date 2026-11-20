Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, который выйдет 20 ноября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин дал интервью до визита в Китай на саммит АТЭС. Оно, по оценке Пескова, получилось очень содержательным, охватывает важные темы, включая патриарха и веру.

Президент ранее присудил патриарху Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Документ также предусматривает присвоение ему почетного звания лауреата.

Кроме того, Путин признавался, что ежедневно молится за Россию и за народ страны. По словам президента, Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и государственности страны.