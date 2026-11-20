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Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность государственного заказа на разработку отечественной мультиплатформенной игры наподобие Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева.

По замыслу автора обращения, проект мог бы воссоздать современную эпоху с элементами детектива, приключений и аркады. При этом Ветров предлагает обойтись без уклона в симпатии к миру криминала и преступности.

Он обратил внимание на ажиотаж вокруг выхода новой части GTA в мире и в России – дети и подростки стараются походить на главных героев, а также перенимают их внешность и манеру держаться.

"Стоит задуматься, какие ценности пропагандирует эта игровая серия", – отметил Ветров.

Он добавил, что в реальной жизни люди вряд ли хотели бы встречаться с героями игры. Задача – показать молодежи альтернативный взгляд на компьютерные игры и сделать правильные ценности популярными.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Видеоигра переведена на русский язык, она доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Актер Нед Люк, который дал внешность и голос протагонисту GTA V Майклу Де Санте, заявил, что российские разработчики могут сделать игру не хуже. По его словам, шанс на такой проект есть у каждого молодого независимого разработчика в России.

