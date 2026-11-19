Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Пользователи GTA VI указали на сбои, с которыми сталкиваются в первые 15 минут игры. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из игроков рассказал, что за первые 15 минут уже столкнулся "с раздражающим сбоем". Еще один пользователь поделился, что его персонаж застрял в клетке. Другой геймер опубликовал запись, на которой герой проваливается сквозь землю.

В свою очередь, педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин полагает, что детям 12–13 лет не следует играть в GTA VI. С ребятами 16–17 лет эту тему он предлагает обсуждать отдельно, с поправкой на зрелость и договоренности в семье.

При этом Ахмадуллин не согласен с идеей, что видеоигры якобы делают ребенка жестоким или глупым. Надежных научных подтверждений прямой зависимости он не видит.

"Вопрос в другом: контент рассчитан на взрослого человека, у которого уже сформировались представления о допустимом и недопустимом", – приводит слова эксперта RT.

Интерес к GTA VI Ахмадуллин объяснил возрастными особенностями. Для подростков на первом плане стоят независимость, одобрение ровесников и желание испытать новое. Виртуальное пространство позволяет почувствовать, что маршрут и поступки выбираешь сам. Кроме того, если одноклассники обсуждают игру, подросток хочет участвовать в общем разговоре.

"Родителям не стоит рассчитывать, что простой запрет решит проблему", – сказал Ахмадуллин.

Он объяснил, что ограничение легко обойти: ребенок посмотрит прохождение в Сети или сыграет у приятелей. Эффективнее растолковать, зачем нужна возрастная маркировка, разобрать содержание игры и установить рамки вместе.

Вместе с тем игры могут приносить пользу: ребенок осваивает правила, учится планировать шаги и понимать сложные системы, заключил психолог.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Видеоигра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом GTA VI переведена на русский язык.

Геймер, специалист физико-технического направления Валерий Воскресенский заявил, что фанатам GTA стоит ждать выход новой части игры не раньше 2039 года. По его словам, в разработке высокобюджетных игр работает закон нелинейного усложнения систем.