19 ноября, 16:16Происшествия
Три человека погибли в Саратовской области при атаке ВСУ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Саратовской области при атаке ВСУ погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.
В регионе действовал режим ракетной опасности. В результате атаки есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, на место направлены оперативные службы.
"Информация о погибших относится к Красноармейскому району. Погибли три человека, два человека получили ранения", – уточнил Бусаргин.
Ранее в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажку в Энеме в Адыгее пострадали четыре человека. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести, им оказывали необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки также были повреждены несколько квартир. Фрагменты дрона повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, автомобили и газовую трубу.