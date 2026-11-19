Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Саратовской области при атаке ВСУ погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.

В регионе действовал режим ракетной опасности. В результате атаки есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, на место направлены оперативные службы.

"Информация о погибших относится к Красноармейскому району. Погибли три человека, два человека получили ранения", – уточнил Бусаргин.

Ранее в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажку в Энеме в Адыгее пострадали четыре человека. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести, им оказывали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки также были повреждены несколько квартир. Фрагменты дрона повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, автомобили и газовую трубу.