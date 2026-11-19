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Украина и Европа пока не соглашаются на компромиссы по урегулированию конфликта, но возможно они придут к этому. Об этом заявил Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Глава государства уточнил, что эти компромиссы были предложены США и Россия в неизменном виде с этими предложениями согласилась, в том числе в Анкоридже.

"Так что они есть и нами поддержаны. Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и, скажем, в данном случае, их европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами. То есть хотят ли они мирными средствами достичь договоренности по прекращению боевых действий", – добавил президент.

Он подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, устремленному в будущее. При этом у Киева отсутствует стимул соглашаться с прекращением боевых действий и созданием условий для этого долгосрочного мира, добавил Путин.

По мнению российского лидера, если Киев и его спонсоры осознают реалии, то компромиссы, о которых говорили ранее, состоятся.

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. По итогам встречи лидеры приняли документ "Декларация глав государств России, Китая и США о мире".

Его отдельный блок посвящен ядерной безопасности. Кроме того, в части о международных институтах три государства, являясь постоянными членами Совета безопасности ООН, выступили за реформу организации. Также в декларации затрагиваются вопросы энергоносителей.