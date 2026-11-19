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Хакеры обманывают детей в Roblox, используя фишинг и информацию о раздаче редких питомцев, сообщили специалисты департамента киберразведки компании F6.

Наибольшее распространение получила схема "фишинг как сервис". Злоумышленники продают на теневых ресурсах готовые конструкторы поддельных страниц Roblox и сервисы для взлома аккаунтов. Покупателю остается выбрать шаблон и привязать вебхук – ссылку на адрес в Discord, куда автоматически передаются похищенные сведения.

Ссылки расходятся по игровым чатам. По одной из легенд, жертву просят помочь "вернуть доступ" к аккаунту через сайт для взлома, а после ввода логина и пароля она видит ошибку – данные уже у злоумышленника.

Стоимость украденного аккаунта определяют по балансу игровой валюты, цене лимитированных предметов и инвентарю в Adopt Me!. Активы затем выводят и продают на маркетплейсах за криптовалюту.

Вторая схема – "ферма доверия". Мошенник заводит канал о бесплатной раздаче питомцев, поначалу действительно дарит недорогих питомцев и собирает отзывы, а когда аудитория ждет новую раздачу, подменяет ссылку на фишинговую страницу.

"Правило о том, чтобы не переходить по подозрительным ссылкам, здесь не работает: подозрительной ссылка становится задним числом", – отмечают в F6.

Третья схема предполагает использование Telegram-ботов. Жертве предлагают взломать чужой аккаунт, для чего необходимо скопировать собственные cookie и отправить их боту. Четвертый способ – самокомпрометация: под предлогом создания видео или "дюпа" (дубликата) предметов пользователя просят загрузить HAR-файл с данными браузера либо добавить букмарклет с JavaScript-кодом.

Пятая схема – кража внутри игры на VIP-серверах. Пока персонаж жертвы загружается с задержкой, злоумышленники забирают самых дорогих персонажей.

Шестая – "даблхуки" и "триплхуки": создатели фишинговых генераторов тайно перехватывают данные у самих мошенников, и складывается пирамида взаимного обмана.

"Социальная инженерия одинаково эффективно работает и против взрослых, и против детей. Технические навыки злоумышленнику не нужны – на теневом рынке есть готовые решения и инструкции. В отличие от взрослых хакерских сообществ, Roblox-мошенники готовы на все ради прибыли: они атакуют и детей, и своих вчерашних партнеров", – отметили специалисты.

Эксперты советуют защитить настройки аккаунта с помощью ПИН-кода, а при признаках взлома сбросить все активные сессии. Кроме того, нельзя делиться cookie и файлами аватарок, а также вводить учетные данные на сайтах, ссылки на которые размещены в раздачах. Проверять домен нужно отдельно, поскольку репутация и отзывы сами по себе не подтверждают его честность.

Ранее вредоносный код выявили на интернет-ресурсах 178 крупных компаний. Скрипты могли похищать криптовалюту и платежную информацию пользователей, а также заражать устройства iPhone.

Для распространения вредоносного ПО хакеры воспользовались платформой Optimizely, предназначенной для оптимизации сайтов. Через нее JavaScript-код внедрили на страницы организаций из различных отраслей. При посещении таких ресурсов он мог автоматически запускаться в браузере пользователя.

