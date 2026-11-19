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Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп по итогам трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне приняли документ "Декларация глав государств России, Китая и США о мире".

Отдельный блок декларации посвящен ядерной безопасности. В документе подчеркивается, что ядерная война никогда не должна начаться, так как победителей в ней не будет. Стороны продолжат диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия.

В части о международных институтах три государства, являясь постоянными членами Совета безопасности ООН, выступили за реформу организации. Ее цель – сделать ООН более эффективной в ответ на глобальные вызовы и соответствующей ее основной миссии по поддержанию мира и безопасности. Кроме того, лидеры указали на важное значение принципа согласия государств и соблюдения иммунитетов официальных лиц. Они согласились, что Международный уголовный суд (МУС) и другие структуры не вправе превышать полномочия.

Экономический пункт касается энергоносителей. Россия, Китай и США намерены нарастить выпуск и поставки продуктов нефтепереработки, чтобы это приносило пользу всем странам. Они также указали на значимость стабильных энергопоставок.

В то же время в документе прямо не указываются мировые конфликты, в том числе и украинский кризис. Однако главы трех государств обменялись мнениями по поводу международной ситуации и заявили о необходимости поддержания безопасности и стабильности в мире.

Трехсторонние переговоры лидеров России, КНР и США прошли 19 ноября на полях саммита АТЭС. Они продлились 1,5 часа.

Встреча состоялась в резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Это первые в истории личные переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина в подобном формате.

Перед этим российский лидер также отдельно переговорил с американским коллегой. Они обсудили тему Украины и двустороннего взаимодействия. Беседа прошла в Центре международных обменов.