Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

На двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом много внимания было уделено украинскому конфликту, сообщил Владимир Путин. Президент находится в Китае на саммите АТЭС.

"У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, включая конфликт на Украине", – подчеркнул Путин.

Трамп, в свою очередь, заявил, что урегулирование конфликта на Украине станет одной из тем трехстороннего саммита.

"Я думаю, кое-что происходит. Мы оба надеемся, что другая сторона тоже хочет увидеть окончание этой войны", – сказал американский лидер.

Двусторонние переговоры президентов США и России прошли в Шэньчжэне 19 ноября. Местом встречи стал Центр международных обменов.

Затем Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали трехстороннюю встречу. Лидеры впервые в истории проводят такие переговоры. Си Цзиньпин отметил, что эта встреча имеет новаторское значение.

