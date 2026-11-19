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Участникам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне на обеде подавали лобстеров, рыбу и стейки. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В частности, в меню были включены деликатесы кантонской кухни (одна из главных кулинарных школ Китая) – лобстеры с имбирем и зеленым луком, суп из плавательных пузырей рыбы с оливками, а также различные димсамы и блюда из морского. В качестве европейского угощения гостей угощали говяжьим стейком с грибами.

Участники саммита также могли послушать китайскую оперу и насладиться выступлениями танцевальных ансамблей.

Ранее Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на полях саммита АТЭС начали первые в истории трехсторонние переговоры глав трех государств. Российский президент выразил признательность лидеру КНР за организацию встречи. Трамп, в свою очередь, сказал, что для него честь быть на трехсторонней встрече с лидерами России и Китая.

В китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября проходит саммит АТЭС. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, программа пребывания Путина в Китае рассчитана на три дня.