Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Андрея Шевнина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек, совершенных в 1994 году, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в телеграм-канале.

По версии суда, фигурант вместе с сообщником в октябре 1994 года изнасиловал, а затем убил одну из девочек. Свидетелем того, как школьница садилась в машину к злоумышленникам, стала ее подруга.

Чтобы избавиться от очевидца, мужчины заманили девочку в квартиру, а потом совершили насильственные действия сексуального характера в отношении нее и убили. Тела обеих жертв увезли в лесной массив и сожгли.

Действия Шевнина квалифицировали по пунктам "е" и "н" статьи 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору группой лиц").

Гражданские иски потерпевших удовлетворили частично: с Шевнина в пользу потерпевших взыскали по 2 миллиона рублей.

Ранее в Тюмени вынесли приговор мужчине, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности 12-летней девочки. После случившегося она заразилась ВИЧ. Мужчину признали виновным в изнасиловании и других насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки.

Он также использовал ребенка для изготовления порнографических материалов. Угрожая насилием, он требовал от потерпевшей отправлять ему через мессенджер фото и видео интимного характера.