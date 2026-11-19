Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В операционной системе Windows обнаружили механизм UserAssist, который больше 25 лет записывает, какие приложения открывает пользователь, сообщает aif.ru со ссылкой на XDA Developers.

Эта функция существует примерно с 2000 года. Она ведет журнал использования приложений, фиксируя их названия, частоту запусков и время последнего открытия. Данные сохраняются в системном реестре, откуда система берет их для формирования рекомендаций в меню "Пуск" и результатах поиска. При этом названия программ зашифрованы алгоритмом ROT13, но их можно восстановить.

Представитель XDA Developers изучил работу механизма на практике, воспользовавшись программой UserAssistView. Она показала 325 записей, датированных периодом с мая 2022 года. Согласно собранным данным, "Фотографии" открывали 164 раза, а "Ножницы" – 128 раз. Кроме того, в истории осталась информация об AVG Secure Browser, несмотря на то что к тому времени его уже удалили с устройства.

В Windows 11 предусмотрена возможность отключить сбор данных об активности программ. Для этого нужно перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность" и найти переключатель "Отслеживание запуска приложений". Он может располагаться как в общих настройках, так и в разделе рекомендаций и предложений – точное расположение зависит от версии системы.

Ранее СМИ сообщили о возможной утечке данных 18 миллионов игроков Minecraft. Предполагается, что в даркнете могут оказаться их логины, электронные адреса и хеши паролей. На незаконных форумах уже появились два объявления о крупном взломе аккаунтов. При этом реальный масштаб утечки, о котором заявляют хакеры, пока не подтвержден. По мнению журналистов, база могла быть сформирована на основе старых сливов.

