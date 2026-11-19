Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

К 19 ноября снегом покрыто около 90% территории России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима не наступает, она уже правит", – отметил он.

Под снегом находится чуть более 15,5 миллиона квадратных километров. От снега свободны 8% площади страны, примерно 1,5 миллиона квадратных километров.

Сугробы высотой до полуметра местами зафиксированы в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке. Синоптик добавил, что такого объема снега хватило бы, чтобы покрыть почти всю Антарктиду, половину Африки или практически весь Китай и США вместе.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что снежный покров в Москве сойдет к вечеру 19 ноября. По его словам, это связано с активным повышением температуры воздуха. В частности, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого расположен над востоком Балтийского моря.

