Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию многофункционального индустриального комплекса в районе Чертаново Центральное, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс построят на юге города по адресу Дорожная улица, владение 3, корпус 19. Он будет состоять из пяти строений, которые займут участок почти в 4,2 гектара. Общая площадь объектов превысит 79 тысяч квадратных метров.

"Благодаря этому в районе появится 2 тысячи новых рабочих мест", – отметил Ефимов.

По его словам, комплекс объединит производственные и инновационные предприятия из разных сфер, а также организации, работающие в сфере услуг. Создание таких объектов позволяет совершенствовать городскую инфраструктуру и отвечает задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Комплекс будет предназначен для размещения IT-компаний, биотехнологических лабораторий и производств в сфере легкой, строительной, фармацевтической и пищевой промышленности. Также в нем создадут научно-исследовательский и сертификационный центр, бизнес-инкубатор, предоставляющий услуги предпринимателям, и информационный центр.

В зданиях оборудуют конгресс-холл, физкультурно-оздоровительный блок, демонстрационные пространства, зоны общественного питания, а также вспомогательные и обслуживающие помещения.

В основе архитектурного решения лежит строгая геометрия. Одни корпуса оформят в красно-коричневых оттенках, напоминающих цвет земли, другие – в светло-серебристой гамме, отсылающей к небу. Симметричное расположение окон создаст эффект чередования цветов по вертикали и горизонтали. Для отделки фасадов используют профилированные декоративные элементы с зеркальным напылением и ламели.

На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, обустроят тротуарные дорожки и более 100 машино-мест для парковки.

Ранее сообщалось о строительстве бизнес-центра "Лейкс 2" в районе Очаково-Матвеевское в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. На объекте уже начались работы по возведению монолитных конструкций первого этажа.

В 15-этажном здании общей площадью 36,3 тысячи квадратных метров разместят офисы площадью около 24 тысяч квадратных метров. После ввода бизнес-центра в эксплуатацию в районе появится свыше 2 тысяч рабочих мест.

