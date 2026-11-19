Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проставление ненадлежащей подписи в полученном паспорте гражданина РФ не будет основанием для признания его недействительным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве сослались на пункт 8 статьи 9 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве РФ".

"Перечень является исчерпывающим", – пояснили в МВД, добавив, что проставления заявителем ненадлежащей подписи в полученном паспорте в нем нет.

Согласно закону, паспорт признают недействительным по истечении срока действия, при непригодности для дальнейшего использования, после выдачи человеку нового паспорта, а также при утрате или хищении. Основаниями для этого также названы прекращение гражданства РФ, смерть владельца и невостребованность паспорта в установленный законом срок – три года.

Кроме того, паспорт становится недействительным, если выяснится, что он оформлен на основании поддельных, подложных или недействительных документов либо изготовлен на поддельном бланке. В этот же перечень входит истечение 90 дней со дня изменения фамилии, имени или отчества, сведений о дате и (или) месте рождения или изменения пола.

Заявление о признании паспорта недействительным при потере или краже теперь можно подать онлайн на портале "Госуслуги". В МВД объяснили, что новый формат нужен, чтобы гражданин мог оперативно уведомить министерство об утрате документа. Это снижает риск того, что персональные данные окажутся у мошенников.

Для подачи заявления понадобится подтвержденная учетная запись на портале, а также данные утраченного паспорта и описание обстоятельств, при которых он пропал. Подать обращение за другого человека нельзя. Отозвать обращение невозможно. Если паспорт найдется, он все равно будет признан недействительным.

