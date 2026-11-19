Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Пять московских колледжей в этом учебном году начали готовить студентов по совместным программам с ведущими столичными вузами. Участники проекта смогут освоить профессию, получить практический опыт и после выпуска поступить в университет по смежному направлению с сокращением срока обучения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Раньше колледж воспринимали как самостоятельное направление. Сегодня он встраивается в маршрут "школа – вуз". Выпускники пяти колледжей смогут пройти этот путь в сокращенные сроки", – рассказала заммэра.

В проект включили специальности из пяти отраслей: авиастроения, информационных технологий, строительства, автомобильного транспорта и педагогики. В каждом колледже сформируют пилотную группу из 30 первокурсников. Всего участие примут 150 человек, которых отберут на конкурсной основе.

В течение учебного года студенты будут заниматься по индивидуальным планам с учетом требований вузов-партнеров. Некоторые дисциплины прочитают университетские преподаватели, а практику организуют на профильных предприятиях Москвы.

Также для участников проведут мастер-классы, экскурсии, профориентационные встречи и проектные занятия с сотрудниками вузов. На последнем курсе колледжа они смогут целенаправленно подготовиться к вступительным испытаниям.

В конце учебного года желающие продолжить образование пройдут конкурсный отбор. При оценке учтут успеваемость и индивидуальные достижения, в том числе участие в профильных олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства.

Кроме того, кандидатам предложат решить отраслевую задачу или разобрать практический кейс. Для участия важно хорошо учиться, проявлять активность в жизни колледжа и планировать дальнейшее обучение.

Поступать в университет выпускники будут на общих основаниях, на конкурсной основе. При зачислении вуз учтет результаты, полученные в колледже, и составит для студента индивидуальный учебный план. Благодаря этому срок обучения сократится на один год, а в Московском городском педагогическом университете – на два года.

К примеру, выпускники Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова, изучавшие производство летательных аппаратов, смогут продолжить образование в Московском авиационном институте по специальности "самолето- и вертолетостроение". Студенты колледжа "ИТ. Москва" с направлением подготовки "Разработка и управление программным обеспечением" смогут поступить в РТУ МИРЭА на "Информационные системы и технологии".

Выпускники Московского колледжа архитектуры и градостроительства смогут перейти в НИУ МГСУ на направление "Строительство", а Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева – в МАДИ на программу "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов". Для выпускников Московского педагогического колледжа предусмотрено продолжение обучения в МГПУ по направлению "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

Ранее в Москве открылась регистрация на конкурс "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" для учеников 11-х классов. Выпускники могут проверить свои знания в инженерном, медицинском, IT и других направлениях, а успешное прохождение экзамена даст до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Заявки принимаются до 7 декабря.