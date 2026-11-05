Глава СПЧ призвал вернуть в школах России экзамены по всем ключевым предметам

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В школах России нужно возвращать экзамены по всем ключевым предметам, помимо трех, которые сдаются в рамках ЕГЭ. Об этом в интервью RT заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, ограничиваться тремя дисциплинами нельзя. Он назвал абсурдной ситуацию, при которой ребенок с пятого или шестого класса изучал бы только три предмета и сдавал по ним ЕГЭ.

"Образование – это формирование мировоззрения, естественно-научного, гуманитарного", – подчеркнул собеседник издания.

Подросткам, по его мнению, нужно осваивать географию, историю, литературу, физику, химию и другие предметы хотя бы на базовом уровне. И вот по этим дисциплинам он предлагает возвращать экзамены. Одновременно Фадеев указал на необходимость сократить курсы по этим предметам, чтобы не перегружать школьников.

"В комплекте к этому возвращению экзаменов по ключевым предметам (а надо еще определить, какие предметы являются ключевыми) надо сокращать сами курсы", – добавил глава СПЧ.

Ранее в Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать два и более предмета ЕГЭ. В настоящее время учащиеся 11-х классов могут пересдать только один предмет. По словам авторов проекта, инициативу о дальнейшем расширении механизма пересдачи уже поддерживали представители экспертного сообщества.