Рособрнадзор назвал сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Рособрнадзор подготовил проект приказа о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ запланирован с 19 марта по 19 апреля. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.

Первыми предметами на ЕГЭ станут история, литература и химия, их школьники будут сдавать 1 июня. Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровней – 7-го числа.

10 июня 11-классники смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 15 июня – по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 19 июня – по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

Выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ 8 и 9 июля.

В свою очередь, для выпускников 9-х классов ОГЭ также разделен на три периода. Досрочный пройдет с 20 апреля по 14 мая, основной – с 2 июня по 5 июля, а дополнительный – с 2 по 24 сентября.

Основной период ОГЭ начнется 2 июня с математики, 5 июня назначены экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июня – по русскому языку. 8, 16 и 21 июня пройдут испытания по всем предметам, кроме русского языка и математики. Резервные дни назначены на период с 28 июня по 5 июля.

При этом отмечается, что общественное обсуждение дат экзаменов еще предстоит.

Ранее в ряде российских регионов началась апробация устного экзамена по истории в 9-х классах. Она продлится с октября по ноябрь. Специалисты апробируют различные модели заданий и организационные схемы проведения испытания. Задания устного экзамена по истории, который введут в 2028 году, будут опираться исключительно на содержание государственных учебников.