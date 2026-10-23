В ГД предложили обеспечить бесплатную подготовку школьников к ОГЭ и ЕГЭ

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Каждый школьник должен иметь возможность бесплатно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по обязательным и выбранным предметам. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам депутата, такую возможность необходимо гарантировать во всех школах страны, пока единый государственный экзамен существует.

Парламентарий отметил, что многие родители уверены: без репетиторов школа не подготовит ребенка к поступлению в вуз. При этом оплата дополнительных занятий нередко становится для семей серьезной финансовой нагрузкой.

Миронов считает, что шансы ребенка на поступление не должны зависеть от того, сколько денег родители могут потратить на репетиторов.

"Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой?" – заключил он.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил пересмотреть школьную программу так, чтобы ученики могли осваивать предметы без помощи репетиторов. По его мнению, такое решение позволило бы семьям не расходовать материнский капитал на дополнительные занятия.