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26 октября, 13:10

Политика

В Норвегии ответили на оскорбление Трампа, не получившего Нобелевскую премию

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде после оскорбительного высказывания американского лидера Дональда Трампа заявил, что Нобелевский комитет остается независимой структурой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NRK.

Дипломат отметил, что президенту США хорошо известно о независимом статусе комитета.

"Мы об этом напоминали, если кто-то интересуется, и это по-прежнему так", – подчеркнул Эйде.

В 2026 году Нобелевскую премию мира за усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права получила юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем "Нави" Пиллэй.

В свою очередь, Трамп раскритиковал Норвегию за присуждение Нобелевской премии мира не ему, а Пиллэй. По его словам, премию получила женщина, о которой никто никогда не слышал.

Кроме того, американский лидер заявил, что "Норвегия – отстой", добавив, что она "на самом деле стала страной-сортиром".

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