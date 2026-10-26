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26 октября, 21:27

Общество

Путин поручил рассмотреть дифференциацию условий программы "Семейная ипотека"

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2027 года представить доклад о дифференциации условий программы "Семейная ипотека" в зависимости от числа детей в семье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики кабмину поручено рассмотреть возможность внесения изменений в условия льготного кредитования. Речь идет о совершенствовании условий для многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита в зависимости от количества детей.

Кроме того, правительству поручено рассмотреть возможность использования стандартов и рейтингов, отражающих вклад российских компаний в поддержку семей с детьми. Их предлагается применять в качестве одного из критериев отбора получателей государственной поддержки.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил бесплатно выделять многодетным семьям квартиры в нераспроданном жилом фонде.

По его словам, такая мера может быть реализована в форме субсидированной аренды за счет государства. Кроме того, Гриб считает необходимым предоставлять многодетным ипотеку "под 0% или минус 2%".

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