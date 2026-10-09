ЦБ: при оформлении "Семейной ипотеки" нужно учитывать период госсубсидирования

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Период государственного субсидирования ставки по "Семейной ипотеке" теперь ограничен 15 годами. Для кредитов на более длительный срок условия меняются, разъяснил Центробанк России в информационном письме, опубликованном на сайте.

Как пояснил регулятор, процентная ставка на период свыше 15 лет может быть увеличена не более чем на 4 процентных пункта. При этом итоговое значение не должно превышать ключевую ставку на тот момент плюс 3 процентных пункта. Для кредитов на строительство индивидуальных жилых домов действует послабление, надбавка составляет 3,5 процентного пункта.

Банки должны составлять график погашения с расчетом на то, что после завершения льготного срока процентная ставка увеличится на 4 процентных пункта, если иное не закреплено в соглашении. Кредитным учреждениям рекомендуется заблаговременно уведомлять клиентов о возможном изменении суммы выплат в зависимости от колебаний ключевой ставки.

В ЦБ подчеркнули, что такой подход ограничит риски банков и заемщиков, но при этом сохранит возможность получения кредитов на срок свыше 15 лет в рамках "Семейной ипотеки".

С 1 октября размер ставки по "Семейной ипотеке" зависит от количества детей в семье и региона проживания. Ставки варьируются от 2 до 12% годовых, причем хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет.

Российское правительство позднее оценит результаты изменений программы. При необходимости условия "Семейной ипотеки" могут быть снова скорректированы.