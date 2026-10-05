Глава Севастополя предложил ввести льготную крымскую ипотеку под 6%

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с инициативой о запуске льготной ипотеки для Крыма со ставкой 6%. Об этом он заявил на слушаниях в Совете Федерации, где обсуждались параметры федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

"Большая просьба сделать так называемую крымскую ипотеку, по примеру той, которая действует сегодня на новых территориях, там ставка 2%, просим 6% и открыть окно возможностей на полгода, чтобы с полным погашением в течение 15 лет", – цитирует его ТАСС.

По мнению Развожаева, такая мера поддержит строительную отрасль региона. Он объяснил, что из-за логистических и экономических ограничений многие уже построенные или строящиеся дома не продаются.

Развожаев обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть запуск программы с 1 ноября 2026 года, а не с 1 января 2027 года, как планируется. Он пояснил, что два последних месяца года будут критическими для многих предприятий строительной отрасли.

Ранее в России вступили в силу новые условия по льготной семейной ипотеке. С 1 октября ставки зависят от количества детей в семье. Для многодетных семей предусмотрены более низкие ставки, при этом условия будут различаться в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставка составит 12% для семей с одним ребенком.

