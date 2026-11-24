Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пароль 123456 в 2026 году вновь занял первое место в мировом рейтинге самых распространенных паролей, свидетельствуют результаты исследования NordPass.

Эта комбинация семь раз становилась лидером за восьмилетний период наблюдений. Специалисты неоднократно указывали на риски использования ненадежных паролей, но пользователи продолжают выбирать легкие для запоминания варианты.

На втором месте оказался пароль admin, на третьем – 12345678. В список также попали password (в переводе – "пароль". – Прим. ред.) и простые последовательности цифр.

Рейтинг составили по данным публичных утечек и баз даркнета. Вместе с независимыми исследователями NordPass изучил период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года, охватив 44 страны.

Отдельную категорию составили пароли, вдохновленные популярной культурой. В частности, в утекших данных обнаружили комбинации Lebron0319, отсылающую к Леброну Джеймсу, skibiditoilet, связанную с интернет-мемом, и squidgamethebest, посвященную сериалу "Игра в кальмара".

В МВД России ранее сообщили, что ежедневное получение большого количества подозрительных сообщений может свидетельствовать о попадании номера в базы аферистов. В частности, речь идет о массовых рассылках, в которых пользователей предупреждают о якобы взломанных аккаунтах, проблемах с доставкой или перерасчетом пенсии.

По данным правоохранителей, номер могут пометить в мошеннических CRM-системах как активный, если человек уже отвечал на звонки и сообщения незнакомцев или открывал присланные ими ссылки.

