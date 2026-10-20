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20 октября, 15:53

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МВД: подозрительные сообщения могут указывать на попадание номера в базы мошенников

В МВД назвали признаки попадания номера телефона в мошеннические базы

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Ежедневное поступление десятков подозрительных сообщений может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Среди возможных признаков правоохранители выделили массовые рассылки с разными поводами для беспокойства – от якобы взломанных аккаунтов до проблем с доставкой или перерасчетом пенсии. Номер может оказаться помечен в мошеннических CRM-системах как активный, если его владелец уже вступал в контакт с незнакомцами – отвечал на звонки и сообщения или открывал присланные ссылки.

Такие рассылки позволяют мошенникам выяснить, какие сценарии обмана способны привлечь внимание конкретного человека. При этом сообщения могут приходить от разных группировок – злоумышленники приобретают готовые базы контактов и используют их для обзвона и отправки сообщений.

В МВД советуют при резком увеличении числа подозрительных уведомлений проверить, какие персональные сведения доступны о человеке в интернете, и усилить защиту аккаунтов в мессенджерах. Для этого рекомендуется ограничить возможность добавления в группы и каналы, скрыть номер от посторонних, отключить поиск профиля по номеру телефона и запретить незнакомым пользователям начинать переписку.

Ранее в ведомстве предупредили о риске мошенничества при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Россиянам рекомендовали не передавать посторонним личные данные, подключать двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Также полиция посоветовала проверять историю входов в аккаунты и менять пароли при подозрении на взлом.

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