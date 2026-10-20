Движение на 77-м км МКАД восстановили после аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На внутренней стороне 77-го километра МКАД в районе Западного Дегунина восстановили движение после аварии, сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Ранее движение на этом участке было затруднено, на месте работали оперативные службы. Затор на участке достигал 2,2 километра, автомобилистам тогда рекомендовали выбирать пути объезда.

Также авария произошла на внутренней стороне МКАД в районе Новодачного шоссе. На участке движение было затруднено на 3,3 километра, автомобили проезжали по трем полосам из пяти.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

