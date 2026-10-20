ВС РФ поразили в Ровненской области логистический центр Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

ВС РФ беспилотниками поразили логистический центр "Эпицентр-К" в населенном пункте Дубно Ровненской области, на территории которого находился складской комплекс. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, указанный склад используется в интересах Вооруженных сил Украины. Также российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

Кроме того, на переходе морем был поражен контейнеровоз, который доставлял в порт Одесса грузы для нужд ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский центр обработки данных "Дата групп", расположенный в Киеве, полностью выведен из строя. Оборудование и инфраструктура оказались повреждены, а их восстановление и последующая работа невозможны.