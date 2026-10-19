Пораженный ВС РФ дата-центр в Киеве полностью выведен из строя

Фото: mil.ru

Украинский центр обработки данных "Дата групп" в Киеве полностью выведен из строя. Об этом пресс-служба компании сообщила в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Как уточнили в организации, оборудование и инфраструктура повреждены. Их восстановление и последующая работа невозможны.

Прошедшей ночью армия России нанесла массированный удар по объектам в Киеве и области. Бойцы использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники большой дальности. В результате были поражены военные предприятия, места хранения крылатых ракет и БПЛА, а также вышеуказанный дата-центр.

Кроме того, ВС РФ ударили по сухогрузу, который находился в море в 130 километрах юго-западнее порта Одесса. На борту были грузы военного и двойного назначения.