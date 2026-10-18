ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в 50 км от порта Одесса

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Вооруженные силы России поразили сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения на Украину, в море в 50 километрах к юго-западу от порта Одесса. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен днем 18 октября в рамках продолжающихся атак беспилотниками по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

Ранее в Минобороны России сообщали об ударах по военным объектам и инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. В частности, российские войска атаковали склады военно-технического имущества, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.