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18 октября, 10:03

Политика

ВС РФ поразили логистический центр "Новой почты" в Ровно

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили логистический центр "Новая почта" в городе Ровно. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, на территории логоцентра было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.

В частности, в 30 километрах восточнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения.

Ранее ВС РФ в населенном пункте Колодное Тернопольской области нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме прочего, в Луцке было поражено предприятие "Кромберг энд Шуберт", где ремонтировали автомобильную технику в интересах ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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