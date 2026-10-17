ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВСУ в Кривом Роге, Запорожье и Житомире

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в Кривом Роге был поражен металлургический комбинат, который является крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины, обеспечивающим металлопродукцией украинский ВПК.

В Житомире была поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК.

В частности, в Запорожье удар был нанесен по металлургическому комбинату "Запорожсталь" и промышленному предприятию ЧАО "Запорожтрансформатор", выпускающему силовые масляные трансформаторы. С 2022 года оно находится под управлением Минобороны Украины и используется в интересах ВСУ.

Кроме того, на переходе морем ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Одесса.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр "Эпицентр" в Хмельницком, использовавшийся для хранения грузов в интересах врага. Также при переходе морем было поражено морское судно.

