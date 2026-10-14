ВС РФ поразили 4 ТЭЦ, используемые в интересах Украины

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по нескольким теплоэлектроцентралям на территории Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В Киеве была поражена Дарницкая ТЭЦ-4, снабжавшая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса. ТЭЦ-5 давала электричество в том числе в область. ТЭЦ-6 обеспечивала работу объектов военной логистики и складов с вооружением и военной техникой ВСУ в северо-восточной части Киевской области.

По данным ведомства, в Харьковской области ударам подверглась местная ТЭЦ-5, которая снабжает электричеством объекты ВПК в городе и его западной части. Также была поражена Змиевская тепловая электростанция, поставляющая электроэнергию на объекты украинских боевиков в юго-восточной части области.

Кроме того, удар нанесли по Трипольской ТЭЦ, которая находится в Киевской области. Она поставляла электроэнергию на объекты ВПК в самом городе и области. Российские военнослужащие поразили и центр обработки данных "АТМ Укрсиббанк". Он обменивался интернет-трафиком для сбора разведывательной информации о РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Данные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.