ВС РФ поразили объекты энергетической и коммуникационной инфраструктуры Украины

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Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что данные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности, добавили в Минобороны.

Ранее российские военные поразили в Киевской области логистический склад "Микуличи", который использовался для хранения ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.

До этого российские бойцы ударили по четырем локомотивам, которые использовались в интересах украинских военнослужащих. Удары наносились по локациям, близким к населенным пунктам Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области.