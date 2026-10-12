ВС России поразили беспилотниками четыре локомотива ВСУ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские бойцы поразили четыре локомотива, которые использовались в интересах украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы.

Удары наносились по локациям, близких к населенным пунктам Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области. Задачи успешно выполнены расчетами подразделений беспилотных систем, использовавшими дроны "Герань".

Ранее ВС РФ ударили по логистическому центру в Николаевской области. Его использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения армии противника.



Кроме того, российские войска нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря, на борту которого находилась военные товары, предназначенные для доставки в одесский порт Черноморск.