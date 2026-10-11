ВС РФ поразили дата-центр "Тенет" в Одессе

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Российские военные нанесли удар по дата-центру "Тенет" в Одессе, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для обработки, передачи и хранения информации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в порту Черноморск было поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения.

В ведомстве уточнили, что удары наносились в ночь на 11 октября дронами. Целями стали не только дата-центры и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, но и объекты портовой инфраструктуры Украины.

Ранее российские военные поразили центр обработки данных "АТМ Укрсиббанка" в Киеве, который использовался ВСУ для сбора и хранения разведывательной информации. Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.

