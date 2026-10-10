ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ночью 10 октября Вооруженные силы РФ продолжили атаковать дронами объекты портовой инфраструктуры Украины, а также морские суда, которые используются в интересах украинских военных.

В министерстве добавили, что сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения, был поражен на переходе морем.

Российские войска за неделю нанесли массированный и еще семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Помимо этого, были поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военные аэродромы.

Кроме того, удары пришлись на места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Также были выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов.

