ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в результате удара в порту Николаева в Николаевской области удалось поразить сухогруз, доставивший военные грузы.

Ранее российская авиация атаковала корректируемыми авиабомбами вантовый мост в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. Известно, что данный мост использовался украинской армией для переброски военных грузов и личного состава.

В результате атаки объект получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено.