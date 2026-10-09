09 октября, 09:46Политика
ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в результате удара в порту Николаева в Николаевской области удалось поразить сухогруз, доставивший военные грузы.
Ранее российская авиация атаковала корректируемыми авиабомбами вантовый мост в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица. Известно, что данный мост использовался украинской армией для переброски военных грузов и личного состава.
В результате атаки объект получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено.