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08 октября, 12:08

Политика

Силы ПВО сбили 1 062 украинских беспилотника и 7 управляемых авиабомб

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 1 062 украинских беспилотника и 7 управляемых авиабомб. Об этом сообщило Минобороны РФ в MAX.

По данным ведомства, также был ликвидирован реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, Вооруженные силы РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства украинских дронов и места их хранения. Это также коснулось складов ракетно-артиллерийского вооружения и пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север". Сейчас бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в регионе.

Продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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