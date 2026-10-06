ВС РФ поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях

Фото: MAX/"Минобороны России"

Две радиолокационные станции Вооруженных сил Украины были уничтожены с помощью беспилотников "Герань". Соответствующие кадры опубликованы министерством обороны России.

Как уточнили в ведомстве, расчет БПЛА "Герань" поразил радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-37 "Меч" в населенном пункте Миргород Полтавской области. Также опубликованы кадры удара по радиолокационной станции 35Д6 в населенном пункте Кагарлык Одесской области.

Ранее российские военные нанесли удары дронами по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ.

В результате были поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, которые использовались для обеспечения ВСУ, а также морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом. Кроме того, южнее Одессы на переходе морем уничтожен еще один сухогруз, доставлявший военные грузы.

