ВС РФ поразили хранилища с ГСМ и сухогруз в порту Черноморска

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по хранилищам с горюче-смазочными материалами и двум сухогрузам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились вечером 4 октября и в ночь на 5-е число. Как уточнили в ведомстве, были поражены хранилища с ГСМ в порту Черноморск, которые использовались для обеспечения Вооруженных сил Украины, а также морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом.

Кроме того, южнее Одессы на переходе морем уничтожен еще один сухогруз, доставлявший военные грузы. Помимо этого, в Одесской области был атакован портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов. В Харьковской области удар нанесен по электроподстанции Кочеток.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары дронами по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Ранее российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. Также в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса для ВСУ военное имущество.

Кроме того, российские войска беспилотниками "Герань-4 сикер" ударили по четырем сухогрузам в порту Черноморск, акваториях Бугского Лимана и Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

