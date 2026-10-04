Минобороны РФ пообещало усилить удары по объектам Украины после угроз Зеленского

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России заявило, что удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены. Соответствующее заявление опубликовано в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что такое решение принято в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В Минобороны подчеркнули, что массированные удары по украинским регионам наносятся именно в ответ на действия Киева.

Среди таких действий ведомство перечислило попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму ударами по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть мирных граждан.

Также упоминаются массированная атака более 1 600 ударных БПЛА на Москву 19–20 сентября, попытка срыва Петербургского международного экономического форума в июне и террористический удар по жилым кварталам Белгорода минувшей ночью, где есть погибшие и раненые, повреждены дома и автомобили.

Ранее российские бойцы поразили логистический центр "Гостомель" в Киевской области, где хранились материальные средства для снабжения украинской армии. Также удар пришелся по Северному автотранспортному мосту через реку Днепр в Киеве. Он использовался для переброски украинских военных и доставки военных грузов, рассказали в МО.