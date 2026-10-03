ВС РФ поразили логистический центр "Гостомель" в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили логистический центр "Гостомель" в Киевской области, где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Минобороны заявили о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве. По информации ведомства, переправа использовалась для переброски украинских войск и доставки военных грузов.

Еще одним объектом удара стало судно типа "сухогруз", следовавшее в порт Одессы через северо-западную часть Черного моря. На его борту находились грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – отмечено в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об ударе российских беспилотников по дата-центру RX-NAME в Николаеве. По данным ведомства, этот объект работал на украинскую армию, обрабатывал данные и хранил сайты, связанные с деятельностью ВСУ.