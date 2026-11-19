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Региональные парламенты Татарстана и Астраханской области приняли законы, которые запрещают розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили на сайте Госсовета Татарстана и пресс-служба Думы Астраханской области.

В Татарстане документ прошел сразу второе и третье чтения. Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года. Закон уже направлен на подписание главе республики.

В свою очередь, в Астраханской области решение приняли на пленарном заседании регионального парламента. Как пояснили в пресс-службе Думы, закон направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего несовершеннолетних, а сама мера рассчитана на пять лет.

Под запрет в обоих регионах подпадают электронные системы доставки никотина – устройства, с помощью которых получают аэрозоль из никотинсодержащей жидкости, – и жидкости для них. Изделия с нагреваемым табаком относятся к другой категории, и ограничения на них не распространяются. Не затрагивает запрет и иную табачную продукцию, не относящуюся к электронным системам доставки никотина.

Вводить подобные ограничения у себя регионы могут по федеральному закону, который подписал Владимир Путин. До этого аналогичный запрет на продажу вейпов приняли в Амурской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Калининградской, Ленинградской областях, Карелии и других регионах РФ.

Также сообщалось, что поколение зумеров стало активнее отказываться от вейпов в пользу обычных сигарет, считая их более "полезными". Однако врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин резко раскритиковал эту тенденцию, напомнив, что вред сигарет давно исследован и доказан.

