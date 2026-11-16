Молодые люди стали отказываться от курения вейпов, рекомендуя подписчикам переходить на более "полезные" сигареты, сообщили СМИ. Чем опасна эта тенденция и как избавиться от никотиновой зависимости, разбиралась Москва 24.

Привычное – безопаснее?

Представители поколения Z все активнее отказываются от вейпов в пользу обычных сигарет, считая их более "полезными", сообщил New York Post.

Свой выбор молодые люди обосновывают тем, что табак якобы является натуральным и экологичным продуктом, в то время как электронные устройства содержат химию и сильно вредят природе. Например, жительница Лос-Анджелеса Эверест Симмонс рассказала журналистам, что впервые попробовала обычные сигареты еще до совершеннолетия, а после 20 переключилась на электронные устройства, когда те уже были на пике популярности. Девушка призналась, что во время увлечения вейпингом буквально каждый третий ее вдох приходился именно на электронную сигарету.

Эверест уверена, что из-за этой привычки ей стало тяжело дышать даже во время обычных прогулок или походов, появились и проблемы с кожей – она потеряла здоровый вид и стала тусклой, а взгляд стал уставшим и безжизненным. Ситуация усугубилась, когда Симмонс получила перелом руки: спустя 1,5 месяца ткани так и не начали срастаться. Лечащий врач связал это с воздействием никотина, который вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение и тем самым тормозит восстановление организма.

В итоге Симмонс отказалась от вейпов в пользу обычных сигарет, несмотря на советы врачей использовать никотиновые пластыри. При этом девушка признает вред табака, но считает курение сигарет более контролируемой привычкой по сравнению с вейпами.

Многие пользователи Сети, принадлежащие к поколению Z, поддержали эту идею, отметили зарубежные журналисты.





пользователь Сети Вероятно, изначально электронные сигареты рассматривались как более здоровая альтернатива, но удобство и незаметность использования значительно усугубили зависимость многих людей.

Отчасти это мнение разделяет и 22-летний житель Нью-Йорка, который заявил в разговоре с журналистами, что покупка сигарет и их курение требуют больше усилий и действий по сравнению с вейпами, что автоматически делает первые "более здоровой" альтернативой.

Причина неизлечимых заболеваний

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин резко раскритиковал эту тенденцию, напомнив, что вред сигарет давно исследован и доказан. Табакокурение приводит к раку легких, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхитам, отметил он в разговоре с Москвой 24.

Эксперт объяснил, что сигареты содержат оксиды тяжелых металлов, которые оседают внутри. Кроме того, горячий дым обжигает слизистые, легкие, а также содержит бензапирен – один из доказанных канцерогенов. По некоторым данным, он может вызывать рак различных локализаций.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Также во время курения осаждаются мелкие частицы дыма, и в ответ на это в мелких бронхах и бронхиолах формируется воспаление. Если оно длительное, со временем начинается разрастание соединительной ткани, пневмофиброз, постепенно разрушаются альвеолы, возникает эмфизема, что является субстратом развития ХОБЛ. Это заболевание является неизлечимым. Дальше человек может лишь замедлить его течение и немного улучшить качество жизни за счет лекарств и отказа от курения.

Говоря о влиянии на организм вейпов, эксперт подчеркнул, что, несмотря на отсутствие долгосрочных исследований, уже известны случаи серьезных повреждений легких. Кроме того, длительное употребление рискует обернуться более серьезными заболеваниями, чем EVALI (повреждение, ассоциированное с использованием электронных сигарет и вейпов), отметил специалист.

При этом отказаться от курения вполне реально, но важно помнить о двух моментах.

"Первый, наиболее серьезный, – психологическая зависимость, которую лекарствами практически невозможно купировать. Для этого требуется работа с психологом и врачами, мотивация бросить", – подчеркнул Овечкин.

Второй компонент – физическая зависимость от никотина, которая, как правило, возникает у людей с длительным стажем курения. Для борьбы с ней существуют лекарственные препараты: пластыри, специальные спреи, таблетки, добавил эксперт.

Также есть препарат, который вызывает отвращение к курению при краткосрочном применении. Он определенным образом взаимодействует с рецепторами, поэтому не все могут принимать и переносить действие такого "лекарства". Однако, если на этом фоне человек попытается покурить спустя время, это вызовет резкое отвращение и сильные негативные реакции, указал Овечкин.

Психологический крючок

Важно помнить, что некоторые нередко начинают курить, воспринимая это как способ коммуникации, то есть возможность быть своим и общаться, объяснила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр Надежда Соловьева. Такая же история происходит и с другими видами зависимости – например игроманией, алкоголизмом.

"Если человек не решит бросить, никто его не сможет заставить. Даже в период конца 1980-х – начала 1990-х, когда не было возможности приобрести сигареты, некоторые все равно отдавали последнее деньги за низкий по качеству табак", – напомнила эксперт.

Поэтому, если курильщик решил бросить пагубную привычку, ему особенно важно то, ради чего он это делает. Как правило, это лежит в зоне высших социальных и духовных потребностей: любви, религии, детей, здоровья и так далее. Еще таким людям важно справиться с ломкой, которая при никотиновой зависимости часто возникает в виде невыносимой тревоги: человек не находит себе места, ему надо закурить.



(метод саморегуляции. – Прим. ред.) . Иногда это гипноз, который тоже сегодня активно применяется, а также метод десенсибилизации и другие.

Надежда Соловьева врач-психиатр Специалисты помогают преодолеть это, например, благодаря специальным препаратам, работе с дофаминовыми системами и разным способам медиаторного влияния. Один из известных – достижение релаксации через медитации и медитативные техники, самовнушение и аутогенную тренировку. Иногда это гипноз, который тоже сегодня активно применяется, а также метод десенсибилизации и другие.

При этом никотиновая зависимость появляется у тех, у кого есть предрасположенность к ней. Именно поэтому одни люди, которые много курят, бросают без проблем, а другим такой процесс дается крайне тяжело. Для второй категории это означает зависимость, а для первой – пагубную привычку, которая с медицинской точки зрения не сопровождается привыканием, заключила Соловьева.

