Нарколог Ковтун назвал главный маркер наличия алкогольной зависимости

Всемирный день трезвости отмечается 3 октября. При этом свежее исследование показало, что россияне в возрасте 30–45 лет переходят на здоровый образ жизни, отказываясь от спиртных напитков. Чем грозит противоположная жизненная позиция – в материале Москвы 24.

Стадии зависимости

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. Цель – пропаганда здорового образа жизни и полного отказа от спиртного.

Согласно новому исследованию, россияне все чаще отказываются от употребления алкоголя и других вредных привычек в пользу здорового образа жизни, сообщает РИА Новости. Например, количество покупок у россиян в возрасте от 30 до 45 лет снизилось в алкомаркетах на 27%, а в табачных магазинах – на 33%. Зумеры в возрасте от 18 до 29 лет стали покупать спиртное на 17% меньше. При этом старшее поколение пока не поменяло свои привычки – их показатели не сократились.

Алкогольная зависимость определяется двумя важными критериями – наличие патологического влечения к спиртному и наличие синдрома отмены, рассказал Москве 24 врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.





Александр Ковтун психиатр-нарколог О зависимости можно говорить, когда при неупотреблении очередной порции алкоголя у человека возникает абстинентное состояние (синдром отмены): тревога, чувство страха, дрожь, активное потоотделение. Если выпить, все это уходит.

Врач подчеркнул, что именно синдром отмены указывает на прямую зависимость от алкоголя. При этом важно не путать зависимость со злоупотреблением спиртным, потому что у второго будет отсутствовать похмельный синдром.

Алкогольная зависимость делится на две стадии. Первая сопровождается потерей контроля – количество выпитого постоянно растет. Также постепенно увеличивается переносимость высоких доз спиртного: человек медленно пьянеет, поэтому выпивает каждый раз все больше. Кроме того, повышается градус напитка и пропадает рвотный рефлекс от переизбытка.

На второй стадии появляется похмельный синдром – состояние после употребления, при котором есть плохое самочувствие, но очередная порция алкоголя приводит в чувства.



(заболевание печени, при котором в ее клетках накапливается избыточный жир. – Прим. ред.) .

Александр Ковтун психиатр-нарколог Зависимость от алкоголя влечет за собой патологии органов: страдают в первую очередь сердце, печень и почки. Есть заболевания, связанные с употреблением спиртного. Это поражение печени вплоть до цирроза, жировой гепатоз

В некоторых случаях человеку, употребившему слишком много алкоголя, необходима срочная медицинская помощь. Например, когда он теряет сознание или не может двигаться. Врачи промывают желудок и ставят капельницы, рассказал специалист.

"В этих состояниях бывают отказы органов, возникает острая почечная или печеночная недостаточность, могут обостриться язвы в желудке и начаться кровотечение", – подчеркнул нарколог.



При этом зависимые от алкоголя часто не видят проблему – им помогает окружение, отметил врач.





Александр Ковтун психиатр-нарколог Человек в состоянии алкогольного опьянения может быть агрессивным. Он постоянно занят поиском напитков с высоким градусом, тратит на них весь семейный бюджет, его критические способности снижаются. Он мало интересуется социальной жизнью, если в ней нет алкоголя.

Ковтун добавил, что при алкогольной зависимости люди сталкиваются с синдромом отрицания проблемы – это часть заболевания. Один из способов помочь такому человеку – уговорить обратиться к наркологу, психиатру или психологу.

"В любом случае если даже он придет к психологу, а тот не сможет ему помочь, то посоветует другого специалиста. Рекомендации стороннего эксперта всегда воспринимаются зависимым несколько лучше, чем доводы близких, которые он расценивает как враждебные", – отметил психиатр.

Далее врач подберет зависимому курс лечения. В современной медицине практикуется лекарственная терапия и биопсихосоциодуховная модель, когда затрагивают биологический, психологический, социальный уровни и духовные аспекты.

Также зависимость имеет определенную генетическую предрасположенность. На втором месте по силе влияния стоит семья: если имеются алкогольные традиции, соответственно, ребенок может посчитать нужным так жить, отметил Ковтун.

"Алкоголь становится важнее обязанностей"

Врач – психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с Москвой 24 отметила, что алкогольную зависимость можно вычислить не только по объемам употребления. Основной признак – человек выпадает из социальной среды.





Мария Касперович психиатр-нарколог Все сферы его жизни начинают страдать от употребления: семья, работа, дружба. Алкоголь для человека становится важнее, чем все его обязанности.

Скорость развития зависимости у всех разная: на нее может влиять наличие предрасположенности и способности физического здоровья. Но последствия будут одинаково тяжелыми как для психики, так и для организма в целом, подчеркнула врач.

Она предупредила, что употребление влияет не только на печень, но и на головной мозг. Может развиться алкогольная энцефалопатия – тяжелое органическое поражение мозга, когда разрушаются клетки органа и нарушается работа нервных импульсов. Это приводит к ухудшению памяти, тревожности и бессоннице, рассказала эксперт.

Также зависимому грозит полинейропатия – поражение периферических нервов, при котором нарушаются чувствительность и мышечная сила.





Мария Касперович психиатр-нарколог Алкоголь, помимо влияния на органы, разрушает психику. Он становится тесно связан с темой удовольствия, включаясь в обмен веществ. Например, сначала от его употребления выделяется дофамин, становится радостно и легко, а потом организм к этому привыкает и просит все чаще и больше.

Именно это приводит к появлению похмельного синдрома – признака зависимости, подчеркнула врач. Для победы над этим явлением необходимы профилактические беседы и лекции, а также тренировка умения говорить нет, если речь идет о выпивке, заключила эксперт.

