Нарколог Ковтун назвал главный маркер наличия алкогольной зависимости

Всемирный день трезвости отмечается 3 октября. При этом свежее исследование показало, что россияне в возрасте 30–45 лет переходят на здоровый образ жизни, отказываясь от спиртных напитков. Чем грозит противоположная жизненная позиция – в материале Москвы 24.
Стадии зависимости
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. Цель – пропаганда здорового образа жизни и полного отказа от спиртного.
Согласно новому исследованию, россияне все чаще отказываются от употребления алкоголя и других вредных привычек в пользу здорового образа жизни, сообщает РИА Новости. Например, количество покупок у россиян в возрасте от 30 до 45 лет снизилось в алкомаркетах на 27%, а в табачных магазинах – на 33%. Зумеры в возрасте от 18 до 29 лет стали покупать спиртное на 17% меньше. При этом старшее поколение пока не поменяло свои привычки – их показатели не сократились.
Алкогольная зависимость определяется двумя важными критериями – наличие патологического влечения к спиртному и наличие синдрома отмены, рассказал Москве 24 врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Врач подчеркнул, что именно синдром отмены указывает на прямую зависимость от алкоголя. При этом важно не путать зависимость со злоупотреблением спиртным, потому что у второго будет отсутствовать похмельный синдром.
Алкогольная зависимость делится на две стадии. Первая сопровождается потерей контроля – количество выпитого постоянно растет. Также постепенно увеличивается переносимость высоких доз спиртного: человек медленно пьянеет, поэтому выпивает каждый раз все больше. Кроме того, повышается градус напитка и пропадает рвотный рефлекс от переизбытка.
На второй стадии появляется похмельный синдром – состояние после употребления, при котором есть плохое самочувствие, но очередная порция алкоголя приводит в чувства.
В некоторых случаях человеку, употребившему слишком много алкоголя, необходима срочная медицинская помощь. Например, когда он теряет сознание или не может двигаться. Врачи промывают желудок и ставят капельницы, рассказал специалист.
"В этих состояниях бывают отказы органов, возникает острая почечная или печеночная недостаточность, могут обостриться язвы в желудке и начаться кровотечение", – подчеркнул нарколог.
При этом зависимые от алкоголя часто не видят проблему – им помогает окружение, отметил врач.
Ковтун добавил, что при алкогольной зависимости люди сталкиваются с синдромом отрицания проблемы – это часть заболевания. Один из способов помочь такому человеку – уговорить обратиться к наркологу, психиатру или психологу.
"В любом случае если даже он придет к психологу, а тот не сможет ему помочь, то посоветует другого специалиста. Рекомендации стороннего эксперта всегда воспринимаются зависимым несколько лучше, чем доводы близких, которые он расценивает как враждебные", – отметил психиатр.
Далее врач подберет зависимому курс лечения. В современной медицине практикуется лекарственная терапия и биопсихосоциодуховная модель, когда затрагивают биологический, психологический, социальный уровни и духовные аспекты.
Также зависимость имеет определенную генетическую предрасположенность. На втором месте по силе влияния стоит семья: если имеются алкогольные традиции, соответственно, ребенок может посчитать нужным так жить, отметил Ковтун.
"Алкоголь становится важнее обязанностей"
Врач – психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с Москвой 24 отметила, что алкогольную зависимость можно вычислить не только по объемам употребления. Основной признак – человек выпадает из социальной среды.
Скорость развития зависимости у всех разная: на нее может влиять наличие предрасположенности и способности физического здоровья. Но последствия будут одинаково тяжелыми как для психики, так и для организма в целом, подчеркнула врач.
Она предупредила, что употребление влияет не только на печень, но и на головной мозг. Может развиться алкогольная энцефалопатия – тяжелое органическое поражение мозга, когда разрушаются клетки органа и нарушается работа нервных импульсов. Это приводит к ухудшению памяти, тревожности и бессоннице, рассказала эксперт.
Также зависимому грозит полинейропатия – поражение периферических нервов, при котором нарушаются чувствительность и мышечная сила.
Именно это приводит к появлению похмельного синдрома – признака зависимости, подчеркнула врач. Для победы над этим явлением необходимы профилактические беседы и лекции, а также тренировка умения говорить нет, если речь идет о выпивке, заключила эксперт.