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03 октября, 08:00

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Нарколог Ковтун назвал главный маркер наличия алкогольной зависимости

"Все сферы жизни начинают страдать": как вылечить человека от алкогольной зависимости

Всемирный день трезвости отмечается 3 октября. При этом свежее исследование показало, что россияне в возрасте 30–45 лет переходят на здоровый образ жизни, отказываясь от спиртных напитков. Чем грозит противоположная жизненная позиция – в материале Москвы 24.

Стадии зависимости

Фото: depositphotos/nikitos1977

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября. Цель – пропаганда здорового образа жизни и полного отказа от спиртного.

Согласно новому исследованию, россияне все чаще отказываются от употребления алкоголя и других вредных привычек в пользу здорового образа жизни, сообщает РИА Новости. Например, количество покупок у россиян в возрасте от 30 до 45 лет снизилось в алкомаркетах на 27%, а в табачных магазинах – на 33%. Зумеры в возрасте от 18 до 29 лет стали покупать спиртное на 17% меньше. При этом старшее поколение пока не поменяло свои привычки – их показатели не сократились.

Алкогольная зависимость определяется двумя важными критериями – наличие патологического влечения к спиртному и наличие синдрома отмены, рассказал Москве 24 врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

О зависимости можно говорить, когда при неупотреблении очередной порции алкоголя у человека возникает абстинентное состояние (синдром отмены): тревога, чувство страха, дрожь, активное потоотделение. Если выпить, все это уходит.
Александр Ковтун
психиатр-нарколог

Врач подчеркнул, что именно синдром отмены указывает на прямую зависимость от алкоголя. При этом важно не путать зависимость со злоупотреблением спиртным, потому что у второго будет отсутствовать похмельный синдром.

Алкогольная зависимость делится на две стадии. Первая сопровождается потерей контроля – количество выпитого постоянно растет. Также постепенно увеличивается переносимость высоких доз спиртного: человек медленно пьянеет, поэтому выпивает каждый раз все больше. Кроме того, повышается градус напитка и пропадает рвотный рефлекс от переизбытка.

На второй стадии появляется похмельный синдром – состояние после употребления, при котором есть плохое самочувствие, но очередная порция алкоголя приводит в чувства.

Зависимость от алкоголя влечет за собой патологии органов: страдают в первую очередь сердце, печень и почки. Есть заболевания, связанные с употреблением спиртного. Это поражение печени вплоть до цирроза, жировой гепатоз (заболевание печени, при котором в ее клетках накапливается избыточный жир. – Прим. ред.).
Александр Ковтун
психиатр-нарколог

В некоторых случаях человеку, употребившему слишком много алкоголя, необходима срочная медицинская помощь. Например, когда он теряет сознание или не может двигаться. Врачи промывают желудок и ставят капельницы, рассказал специалист.

"В этих состояниях бывают отказы органов, возникает острая почечная или печеночная недостаточность, могут обостриться язвы в желудке и начаться кровотечение", – подчеркнул нарколог.

Фото: depositphotos/by_ShiShkin

При этом зависимые от алкоголя часто не видят проблему – им помогает окружение, отметил врач.

Человек в состоянии алкогольного опьянения может быть агрессивным. Он постоянно занят поиском напитков с высоким градусом, тратит на них весь семейный бюджет, его критические способности снижаются. Он мало интересуется социальной жизнью, если в ней нет алкоголя.
Александр Ковтун
психиатр-нарколог

Ковтун добавил, что при алкогольной зависимости люди сталкиваются с синдромом отрицания проблемы – это часть заболевания. Один из способов помочь такому человеку – уговорить обратиться к наркологу, психиатру или психологу.

"В любом случае если даже он придет к психологу, а тот не сможет ему помочь, то посоветует другого специалиста. Рекомендации стороннего эксперта всегда воспринимаются зависимым несколько лучше, чем доводы близких, которые он расценивает как враждебные", – отметил психиатр.

Далее врач подберет зависимому курс лечения. В современной медицине практикуется лекарственная терапия и биопсихосоциодуховная модель, когда затрагивают биологический, психологический, социальный уровни и духовные аспекты.

Также зависимость имеет определенную генетическую предрасположенность. На втором месте по силе влияния стоит семья: если имеются алкогольные традиции, соответственно, ребенок может посчитать нужным так жить, отметил Ковтун.

"Алкоголь становится важнее обязанностей"

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Врач – психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с Москвой 24 отметила, что алкогольную зависимость можно вычислить не только по объемам употребления. Основной признак – человек выпадает из социальной среды.

Все сферы его жизни начинают страдать от употребления: семья, работа, дружба. Алкоголь для человека становится важнее, чем все его обязанности.
Мария Касперович
психиатр-нарколог

Скорость развития зависимости у всех разная: на нее может влиять наличие предрасположенности и способности физического здоровья. Но последствия будут одинаково тяжелыми как для психики, так и для организма в целом, подчеркнула врач.

Она предупредила, что употребление влияет не только на печень, но и на головной мозг. Может развиться алкогольная энцефалопатия – тяжелое органическое поражение мозга, когда разрушаются клетки органа и нарушается работа нервных импульсов. Это приводит к ухудшению памяти, тревожности и бессоннице, рассказала эксперт.

Также зависимому грозит полинейропатия – поражение периферических нервов, при котором нарушаются чувствительность и мышечная сила.

Алкоголь, помимо влияния на органы, разрушает психику. Он становится тесно связан с темой удовольствия, включаясь в обмен веществ. Например, сначала от его употребления выделяется дофамин, становится радостно и легко, а потом организм к этому привыкает и просит все чаще и больше.
Мария Касперович
психиатр-нарколог

Именно это приводит к появлению похмельного синдрома – признака зависимости, подчеркнула врач. Для победы над этим явлением необходимы профилактические беседы и лекции, а также тренировка умения говорить нет, если речь идет о выпивке, заключила эксперт.

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