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13 сентября, 07:15

Общество

Потребление алкоголя в РФ сократилось до минимума с 1996 года

Фото: depositphotos/Sonar

Потребление алкоголя в России в августе упало до 7,52 литра на человека, что стало минимальным показателем с 1996 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

С начала года россияне стали пить меньше на 0,54 литра – до 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1996 году, когда показатель составлял 7,5 литра.

Отмечается, что данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. В 1990-х годах значительную часть рынка занимал нелегальный сектор, который в отдельные годы составлял около двух третей продаж.

Среднедушевое потребление алкоголя в Москве за последний год составило 4,45 литра, в Санкт-Петербурге – 5,94 литра. В Новосибирской области – 7,75 литра, в Татарстане – 9,81 литра, в Свердловской области – 9,85 литра.

Ранее в Минздраве сообщили, что антиалкогольная кампания в России позволила сократить потребление спиртного примерно на 15% за последние пять–шесть лет.

При этом распространенность курения в России также снизилась на более чем 27% за шесть лет. Минздрав сформировал для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижения потребления алкогольных напитков, чтобы укрепить здоровье работающих граждан.

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