Неустойчивая весна ожидается в России в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весна 2027 года в России будет неустойчивой: потепления будут сменяться холодами и снегопадами. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Причиной станет климатическое явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, продлится как минимум до февраля или марта следующего года. Эль-Ниньо характеризуется аномальным потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана.

"Весна 2027 года будет наступать, потом будет обрыв арктических вторжений в марте и даже в апреле, после хорошего весеннего тепла будут возвращаться и снегопады, и холода, особенно в северной половине России, где будет вырисовываться зона холода", – рассказал Тишковец.

Синоптик также отметил, что весна 2027 года точно не будет ранней.

Ранее Тишковец сообщал, что метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. По словам синоптика, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов и ниже произойдет лишь в конце месяца. Он добавил, что температура осенью будет на 2–3 градуса теплее положенного по климатической норме.

Говоря о бабьем лете, Тишковец отметил, что на следующей неделе есть все предпосылки для классического бабьего лета в Центральной России и южных регионах страны. В столичном регионе на следующей неделе ожидается стабильный температурный режим: ночью столбик термометра будет опускаться до 6–11 градусов, а днем будет подниматься до 15–20 градусов. При этом в пик тепла воздух может прогреться до 18–23 градусов.

